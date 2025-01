João Fonseca tem atuação incrível e vence Rublev na primeira rodada do Aberto da Austrália

O tênis brasileiro vive um momento especial com João Fonseca. Em sua estreia em Grand Slams na carreira, o carioca venceu o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, por 3 sets a 0, nesta terça-feira, pela primeira rodada do Aberto da Austrália. As parciais do jogo foram 7/6, 6/3 e 7/6.

João Fonseca contou com o apoio de uma grande torcida brasileira na quadra australiana, encaixando boas paralelas e acumulando 14 aces durante a partida.

Foi a primeira vez em toda sua carreira que o carioca encarou um jogo que poderia ir até cinco sets.

Agora, João Fonseca enfrentará o número 55 do mundo, o italiano Lorenzo Sonego, que bateu Stan Wawrinka por 3 sets a 1. A partida será nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília).

O Jogo

Como era o esperado, o primeiro set entre os tenistas foi equilibrado. Rublev e Fonseca confirmaram seus serviços, levando o set para o tie-break. O brasileiro conseguiu encaixar boas jogadas de alto nível e fechou por 7 a 1.

O segundo set foi mais controlado pelo brasileiro. João Fonseca quebrou o primeiro serviço de Rublev e, a partir daí, conseguiu controlar a parcial. No fim, o carioca fechou o set por 6 a 3, com direito a um ace.

No primeiro game do terceiro set, João Fonseca chegou a ter três break points, mas não conseguiu fechar. Então, Rublev encaixou dois aces e conseguiu levar a melhor.

Depois, o russo conseguiu quebrar o serviço do brasileiro no quarto game, abrindo vantagem de 3 a 1. Entretanto, Fonseca devolveu o troco e quebrou o saque de Rublev, diminuindo a parcial. O terceiro set foi se mantendo equilibrado, com grandes paralelas e aces de João e boas devoluções de Rublev, fazendo com que a parcial chegasse no 6 a 6 e o game fosse ao tie-break, vencido pelo brasileiro por 7 a 5.