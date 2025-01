João Fonseca detalha plano de jogo contra Rublev e agradece torcida brasileira na Austrália

De forma dominante, o brasileiro João Fonseca venceu o número 9 do mundo, Andrey Rublev, por 3 sets a 0 nesta terça-feira, na primeira do Aberto da Austrália. Foi o primeiro jogo de Grand Slam da carreira do carioca de 18 anos.

Após a vitória convincente contra um Top 10 do mundo, João detalhou o que pensou para enfrentar o russo, que de acordo com Fonseca, possui um estilo parecido com o dele.

"Tento me manter focado desde o começo, impor meu ritmo. Somos jogadores agressivos, eu precisava me impor mais que ele. Tive uma quebra, mas mesmo assim consegui me manter bem no jogo, manter um bom ritmo no set, contra um top 10 do mundo", analisou João Fonseca, em entrevista à ESPN.

O brasileiro falou sobre como lidou com o tamanho do jogo, até aqui o mais importante de toda sua trajetória profissional.

"Eu sabia que podia vencer, mas era a minha primeira vez contra um Top 10, em uma quadra de Grand Slam. Mesmo assim, me mantive firme, acompanhando o ritmo dele. Meu mental está bom, meu físico está bom", disse o tenista de 18 anos.

Por fim, João Fonseca agradeceu a torcida brasileira presente na Austrália e com os que acordaram cedo para assistir a partida no Brasil.

"Inacreditável. Acho que 1/3 do estádio era brasileiro. Ouvi eles gritando meu nome, foi neles que busquei minhas forças, me ajudaram muito hoje, só tenho que agradecer. Obrigado torcida brasileira que acordou cedo também, vamos por mais", finalizou João.

Agora, João Fonseca enfrentará o número 55 do mundo, o italiano Lorenzo Sonego, que bateu Stan Wawrinka por 3 sets a 1. A partida será nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília).