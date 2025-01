Guardiola lamenta desfalques após novo tropeço do Manchester City no Inglês

O gosto amargo do empate no confronto em que o Manchester City chegou a abrir uma vantagem de dois gols nos 2 a 2 diante do Brentford foi justificado pelo treinador Pep Guardiola através dos desfalques de peças importantes de sua equipe.

Em entrevista coletiva, o técnico espanhol lamentou o fato de não poder contar com jogadores importantes para conseguir sustentar o resultado positivo que seus comandados construíram no confronto.

"Contamos com outro tipo de jogador no jogo e, no final, não conseguimos conseguir segurar o resultado. Não tivemos atletas específicos para defender na área", comentou.

Na partida, o City não pode escalar os zagueiros Ruben Días e John Stones. Além disso, o meio-campista Rodri, considerado o cérebro da equipe, continua entregue ao departamento médico.

Até os 33 minutos do segundo tempo, a equipe de Manchester vencia o duelo por 2 a 0 com dois gols de Phil Foden. Restando pouco mais de dez minutos para o fim da partida, o Brentford fez o que ninguém mais acreditava: foi para cima e arrancou a igualdade no placar.

"Eles colocaram seis, sete jogadores na nossa área e começaram a explorar o jogo aéreo. São fortes e foram mais felizes (nos lances dos gols)", afirmou o comandante catalão.

O resultado frustrou a equipe que vem tentando recuperar posições na tabela após amargar uma grave crise técnica. Em um recorte de 13 duelos, o City obteve apenas uma vitória.

Na classificação, o atual tetracampeão inglês está longe de brigar pela liderança. A equipe ocupa o sexto lugar com 35 pontos. O Liverpool, que empatou na rodada com o Nottingham, lidera a tabela com 47.