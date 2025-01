Goleiro titular do Santos, João Fernandes projeta reencontro com a Ferroviária na Copinha

O Santos volta a enfrentar a Ferroviária pela Copinha nesta terça-feira, em duelo válido pela terceira fase. Titular em três dos quatro jogos do Peixe no torneio, o goleiro João Fernandes projetou o reencontro com o adversário.

O Alvinegro Praiano soma na atual edição da Copinha três vitórias e uma derrota, ocorrida justamente contra a Ferroviária. As equipes se enfrentaram pela primeira vez na terceira rodada do Grupo 7. O time praiano perdeu de 2 a 1 para a equipe do interior paulista e se classificou ao mata-mata na segunda posição da chave.

"Sabemos que o time da Ferroviária é um time organizado, que sabe jogar, mas nosso grupo está bem preparado pra enfrentar eles. Sabemos da importância que tem esse jogo para todos nós e estamos focados pra alcançar nosso objetivo", afirmou o jogador de 20 anos.

CONFRONTO DEFINIDO! ? Pela 3ª fase da #CopinhaSicredi2025, os #MeninosDaVila enfrentam a Ferroviária amanhã, às 17h, com ENTRADA GRATUITA na Arena Fonte Luminosa! A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. Pra cima deles! ?? pic.twitter.com/PmHCXgoqAE ? Santos FC (@SantosFC) January 13, 2025

João ainda falou sobre a união do elenco santista. O goleiro disse que os Meninos da Vila têm condições de faturar o título da Copinha, que seria o quarto do Santos na história.

"Nosso grupo está cada vez mais forte, todos tiveram oportunidade de jogar, de sentir o prazer de jogar diante dessa torcida maravilhosa. Não tenho dúvidas de que juntos podemos ser campeões e todos queremos muito entrar para a história desse clube gigante que é o Santos", pontuou.

O duelo contra a Ferroviária está marcado para acontecer às 17h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.