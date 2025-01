Fonseca exalta torcida e comemora vitória em português: 'Aqui é Brasil'

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca vibrou em português ao comemorar a sua vitória sobre o russo Andrey Rublev, número 9 do mndo, em sua estreia na chave principal do Australian Open.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos encerrou sua entrevista pós-jogo, ainda na quadra, gritando: "Aqui é Brasil, vamos!". Ele bateu o rival por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5).

O fenômeno do tênis destacou o apoio da torcida na Austrália e agradeceu aos brasileiros presentes. Falando em inglês, o estreante em Grand Slam também manteve os pés no chão sobre sua sequência no torneio e frisou que só está focando em aproveitar o momento.

Nada mal [a sensação], só quero aproveitar o momento nessa quadra maravilhosa. Minha primeira vez aqui, meu primeiro Grand Slam, só aproveitar. Eu realmente quero agradecer esse público maravilhoso, os fãs brasileiros. Muitos brasileiros aqui assistindo e torcendo por mim, agradecer muito.

Só foquei no meu jogo, tentei não colocar pressão em mim contra um top 10, chamar a torcida pra me ajudar. Só aproveitei e joguei, foquei no meu jogo. Agora é a segunda rodada. Eu coloco muito trabalho duro, meu time sabe disso. Aqui é brasil, vamos.

João Fonseca, após vencer Rublev

Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada. O adversário italiano já foi derrotado pela nova sensação do tênis mundial em dualo no ano passado.