Fonseca dá show, domina top 10 Rublev e vence estreia no Australian Open

João Fonseca tem 18 anos, fazia a primeira partida de sua vida em uma chave principal de slam, jamais havia enfrentado um top 10 e tinha como adversário nesta terça-feira, em uma das maiores quadras do Australian Open, o experiente Andrey Rublev, número 9 do mundo. Depois que a primeira bolinha entrou em jogo, porém, era o brasileiro que parecia o tenista mais maduro. O carioca anulou a forte direita do oponente, fez um tie-break espetacular para vencer o set inicial e fechou as portas para todas tentativas de reação de Rublev. No fim, anotou uma memorável vitória por 7/6(1), 6/3 e 7/6(5) em 2h23min para vencer pela primeira vez em um slam e avançar à segunda fase do Australian Open.

A vitória faz de Fonseca o brasileiro mais jovem da história a ganhar uma partida de simples na chave principal do Australian Open. Ele deixa para trás na lista os nomes de Maria Esther Bueno (20 anos e 3 meses quando venceu pela primeira vez no torneio, em 1960) e Gustavo Kuerten (20 anos e 4 meses em 1997).

Depois de vencer o ATP Next Gen Finals, no fim do ano passado, o Challenger 125 de Camberra, no início deste ano, e os três jogos do qualifying em Melbourne, na semana passada, João Fonseca alcança a marca de 14 vitórias consecutivas.

O próximo obstáculo para o brasileiro no Australian Open será o italiano Lorenzo Sonego (#55), que estreou no torneio com vitória sobre o suíço Stan Wawrinka (#156) por 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5. Fonseca e Sonego já se enfrentaram no circuito uma vez. Foi no ATP de Bucareste, no saibro, e o brasileiro, que na época era apenas o #276 do ranking, levou a melhor por 7/6(5) e 7/5.

Os momentos-chave

Fonseca e Rublev fizeram um set inicial digno de dois bons sacadores, com poucas chances para os devolvedores. O único break point veio no oitavo game, quando o brasileiro se salvou ao vencer um rali de 17 golpes.

Fonseca fez um tie-break brilhante, desde o winner de direita que lhe deu um mini-break no primeiro ponto até a devolução vencedora que fechou a parcial em 7/6(1).

Se o fim do set inicial foi espetacular, o início de segundo set de Fonseca foi assombroso. Já no segundo game, com duas esquerdas indefensáveis, abriu caminho para quebrar Rublev pela primeira vez (o russo cometeu uma dupla falta no primeiro break point). O russo ainda teve um break point na parcial, mas desperdiçou quando arriscou uma direita e mandou para fora.

Só no terceiro set é que Fonseca viveu seu primeiro momento ruim na partida. No No quarto game, cometeu quatro erros não forçados e perdeu o saque. Rublev abriu 3/1, mas não aproveitou seu único momento na liderança de uma parcial. Cometeu três erros não forçados no game seguinte e abriu as portas para Fonseca, que converteu um break point após uma devolução vencedora de direita e um erro forçado do russo.

Rublev ameaçava mais nos games de serviço de Fonseca, mas o brasileiro seguia encontrando aces ou winners do fundo de quadra sempre que se via contra as cordas. A decisão foi para o tie-break e, mais uma vez, foi João quem brilhou. Abriu o game de desempate com um mini-break e, quando fez 4/0, viu Rublev atirar sua raquete no chão, descontando toda raiva acumulada.

O russo reagiu e conseguiu igualar o tie-break em 5/5, mas João foi implacável no momento mais decisivo. Primeiro, disparou uma esquerda indefensável na paralela para chegar ao match point. Em seguida, a um ponto da vitória, soltou uma direita inalcançável e definiu o placar.

Números que impressionam

Os golpes de fundo de quadra de Fonseca no tie-break tiveram média de 145 km/h.

La velocità media della *seconda di servizio* di João Fonseca è quasi 20 km/h più alta rispetto alla media dei *top 10*.



Questa cosa non è normale, non so se ve ne rendete conto. pic.twitter.com/cc7uAblHD6 -- Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) January 14, 2025

Em um certo momento do segundo set, Fonseca vinha disparando seu segundo serviço, em média, a 175 km/h. A média do circuito masculino é de 158 km/h. O americano Reilly Opelka, de 2,11m e um dos maiores sacadores do circuito, registrou 163 km/h no mesmo quesito em sua estreia neste Australian Open.

18 years old



Joao Fonseca is 18 years old pic.twitter.com/tUVgQLgxwo -- Bobby Locks (@Bobby_Locks23) January 14, 2025

A direita mais rápida de Fonseca na partida contra Rublev alcançou 181 km/h. Por enquanto, é o forehand mais veloz de todo o torneio.

