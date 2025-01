Facundo Torres justifica escolha por Palmeiras e fala como pode ajudar: "Faço todas no ataque"

O ponta uruguaio Facundo Torres, primeira contratação do Palmeiras para a temporada de 2025, foi apresentado na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira. Entre vários temas, o atacante explicou por que tomou a decisão de defender o Verdão e contou como pode ajudar a equipe dentro de campo.

Facundo tinha outras opções quando decidiu deixar o Orlando City, dos Estados Unidos, como o clube mexicano Cruz Azul. No entanto, o jogador se mostrou irredutível e aceitou a proposta da equipe brasileira.

"Vim para cá pois é um clube enorme, gigante, que tem muitos objetivos importantes esse ano e gostaria de competir. O Palmeiras vai ajudar muito minha carreira, vou dar um salto. Quero ajudar também, é um clube muito grande", comentou Facundo em entrevista coletiva.

O atleta explicou que conversou com diferentes pessoas do clube antes de tomar essa decisão e se mostrou contente com o esforço feito pelo Palmeiras para que sua chegada se concretizasse. No Palmeiras, Facundo reencontrou Piquerez, companheiro dos tempos de Peñarol e seleção uruguaia.

"Como Leila disse, tem tempo que existe essa negociação. Falei com companheiros que conhecem o clube, especialmente internamente. Depois sim, quando foi esquentando, conversei com Piquerez, um grande amigo que tenho, conheço desde a infância, no Peñarol, na seleção. Falei com muitas pessoas aqui do clube, Léo Holanda, Abel Ferreira, Anderson Barros, a presidente... Isso foi fundamental para eu tomar essa decisão, quando vi a intenção do Palmeiras de me ter aqui. Isso me deixou muito tranquilo e me fez optar pelo clube que tem muita confiança em mim", comentou.

Já dentro de campo, Facundo se coloca à disposição para ajudar Abel Ferreira de diferentes maneiras. O jogador destacou sua versatilidade e capacidade de atuar de diferentes formas no ataque.

"Não tenho problema em jogar em qualquer parte do ataque, onde a comissão técnica precisar, estarei e darei meu melhor. Vou tratar de dar meu máximo para ajudar o time sempre", finalizou.

Facundo deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, para se juntar ao Alviverde e assinou um contrato até 2029. O vínculo do atleta foi registrado no BID da CBF e, portanto, ele está apto a estrear pela equipe de Abel.

O jogador de 24 anos deixou a equipe norte-americana como artilheiro do clube. Em 123 jogos pelo Orlando City, fez 47 gols e deu 19 assistências, totalizando 66 participações em tentos no período.

Facundo Torres também soma convocações à seleção do Uruguai e, inclusive, esteve no plantel comandado por Marcelo Bielsa na disputa da última Copa do Mundo, que aconteceu em 2022, no Catar. Pela Celeste, ele tem oito jogos, um gol e uma assistência.

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

Atual tricampeão do Estadual, o Verdão está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o tetra consecutivo da competição.