Facundo fala sobre "briga" por posição com Estêvão no Palmeiras: "Quem jogar melhor vai ser o escolhido"

O ponta Facundo Torres, apresentado nesta segunda-feira pelo Palmeiras, falou sobre a "briga" por posição com Estêvão, um dos melhores jogadores em atividade no país. O uruguaio tratou com naturalidade essa questão, destacando que quem performar melhor no dia a dia vai ser o escolhido pelo técnico Abel Ferreira.

"Sabemos o que o Estêvão representa ao Palmeiras, é um jogador muito bom. Creio que quem treinar melhor, jogar melhor, tiver o melhor rendimento, vai ser escolhido. Desejo o melhor para ele nesse tempo restante de Palmeiras, que desfrute muito. Espero que a gente possa se ajudar. O treinador vai saber quem escalar", disse Facundo, lembrando que o companheiro vai defender o Palmeiras apenas até julho, já que está negociado com o Chelsea.

Outro ponto que gera tranquilidade no novo camisa 17 do Verdão é o fato de poder atuar em diferentes posições. Nesta segunda-feira, Facundo destacou sua capacidade de desempenhar em diferentes setores do ataque. Ou seja, é possível que a dupla atue junta e não necessariamente ocupe o mesmo espaço no campo.

O contrato de Facundo está registrado no BID da CBF e, portanto, o atleta pode fazer sua estreia nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

O elenco do Verdão se apresentou no dia 6 de janeiro e desde então vem intensificando as atividades na Academia de Futebol. Por conta do calendário apertado em janeiro, existe a possibilidade de Abel Ferreira rodar bastante a equipe nas primeiras rodadas do Estadual.