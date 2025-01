Ex-campeão do UFC, Jan Blachowicz faz apelo por revanche com Poatan: "Mereço como ninguém"

Jan Blachowicz ficou cerca de um ano e meio afastado dos octógonos após precisar realizar cirurgias em ambos os ombros. Após o tempo de molho, o veterano parece disposto a compensar o tempo perdido ao estabelecer metas para a reta final de sua carreira. E a principal delas parece ser se credenciar para uma revanche contra Alex Poatan, a quem já enfrentou em julho de 2023. Na ocasião, o polonês e o brasileiro travaram um duelo bastante parelho, que terminou em favor do striker paulista na decisão dividida dos juízes. Insatisfeito desde então com o veredito e o resultado oficial, o ex-campeão quer tirar o histórico a limpo.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Blachowicz ponderou que considera que superou Poatan no primeiro encontro entre os dois. Agora, para se consolidar como um dos candidatos ao 'title shot' contra o campeão brasileiro, o veterano foca suas atenções em seu retorno à ativa. No dia 22 de março, em Londres, Jan medirá forças contra o prospecto Carlos Ulberg. Na quarta posição do ranking no momento, mesmo com o hiato na carreira, o ex-campeão enxerga um novo embate com Alex Pereira em caso de triunfo contra o rival neozelandês.

"Quero lembrar às pessoas o quão duro eu sou. Porque acho que as pessoas esqueceram que eu venci contra o Alex Pereira. Ele só ganhou porque o árbitro ajudou ele, na minha opinião. Tenho um empate contra o Ankalaev. Esses são os lutadores mais perigosos da categoria agora. As pessoas esqueceram de mim. Não me surpreende, porque eu parei por um ano e meio. Então vou lembrá-los do lendário poder polonês. Tenho muito respeito por ele (Poatan) e por tudo que fez, mas isso não muda nada. Quero uma revanche contra ele e, depois dessa luta - estou focado nessa agora -, mas se eu vencer, e acredito que vou, a próxima será contra ele. Eu mereço essa revanche como ninguém na categoria", destacou Jan.

Palpite para Poatan vs Ankalaev

Mesmo ciente de que pode eventualmente disputar o cinturão mais uma vez, Blachowicz sabe que Magomed Ankalaev tende a ser o próximo da fila. Desta forma, o polonês - que já enfrentou ambos no passado recente - projeta como seria o confronto. Baseado no momento e nas recentes apresentações, Jan apostou suas fichas em uma vitória do campeão brasileiro contra o wrestler russo. Caso o cenário se concretize, o ex-campeão precisaria garantir o 'title shot' seguinte para tentar vingar seu revés para Poatan.