Ex-campeã, Holly Holm deixa o UFC após pedido por liberação

Ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC, Holly Holm não faz mais parte do plantel de atletas da principal organização de MMA do mundo. Sua saída do Ultimate foi concretizada após um pedido feito pela própria lutadora americana. A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Ariel Helwani, que confirmou a informação diretamente com o empresário da veterana, Lenny Fresquez.

Holly ainda possuía algumas lutas em seu contrato com o UFC, mas, mesmo assim, seu pedido de dispensa foi atendido pela entidade presidida por Dana White. Agora, livre no mercado, a expectativa é que a veterana, atualmente com 43 anos de idade, busque novas oportunidades em outros eventos de MMA ou, até mesmo, volte a competir no boxe, modalidade na qual conquistou múltiplos títulos mundiais e integra o Hall da Fama.

Trajetória no UFC

Depois de migrar definitivamente do boxe para o MMA, Holly Holm chegou ao UFC em 2015 e, rapidamente, fez história na organização. Em sua terceira luta na liga, depois de vencer seus dois primeiros compromissos, 'The Preacher's Daughter' - como ficou conhecida - protagonizou um dos resultados mais surpreendentes de todos os tempos na modalidade, ao nocautear a então campeã imbatível Ronda Rousey, conquistando o cinturão peso-galo do Ultimate.

O reinado de Holm na divisão durou pouco, entretanto, e foi encerrado já em sua primeira defesa de título, com um revés para Miesha Tate, em março de 2016. Apesar disso, a veterana se manteve em destaque por todos esses anos, seja no peso-galo, onde foi derrotada por Amanda Nunes em nova disputa de cinta em 2019, ou no peso-pena (66 kg), categoria na qual também teve a oportunidade de se sagrar campeã, mas falhou nas duas tentativas - diante de Germaine de Randamie, em fevereiro de 2017 e Cris Cyborg, dez meses depois.

A americana se despede do Ultimate após acumular oito vitórias, sete derrotas e um 'no contest' (sem resultado), e ainda ocupando uma vaga no top 10 do ranking dos galos. Em sua mais recente apresentação no octógono mais famoso do mundo, Holm foi superada pela bicampeã olímpica de judô Kayla Harrison, no UFC 300, em abril do ano passado.