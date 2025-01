Evertton Araújo destaca relação com Filipe Luís no Fla: 'Muito inteligente'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Evertton Araújo se destacou depois da chegada de Filipe Luís ao Flamengo e conquistou espaço. Se foi parte do time que disputou o Campeonato Carioca em 2024, agora ele está com a equipe principal nos Estados Unidos em busca de oportunidades. Em entrevista coletiva, o jovem destacou a relação com o treinador.

A relação dele com a gente é muito boa. Ele é muito inteligente, deixa tudo claro para a gente. Já passou por tudo que o futebol proporcionou. Ele participa, corre junto, isso é um motivo a mais para a gente querer estar cada vez melhor Evertton Araújo

O que mais ele disse?

Gerson: "Nossa relação é muito boa, Gerson é um ídolo para mim. Procuro sempre escutar e estar perto dele para aprender cada dia mais. Muito gratificante estar perto dele. Às vezes me dá conselhos, às vezes puxa orelha"

Vida mudou: "Tudo é fruto de muito trabalho. Ano passado estava no Carioca, e hoje estou aqui. Muito feliz de estar fazendo minha primeira pré-temporada aqui nos EUA. Desejo força para os meninos lá no Carioca, perderam o primeiro jogo, mas começo de temporada é assim. Estamos passando energia positiva. Espero que essa temporada seja muito boa. Todos que puderem me passar coisas para eu crescer eu vou escutar"

Passado como barbeiro: "Já falamos sobre eu ser barbeiro. Foi uma forma que achei para levar o sustento para dentro de casa. Graças a Deus essa fase já passou e agora estou aqui. Só tenho a agradecer. Tudo o que eu passei foi muito gratificante. Espero que essa temporada seja excelente e a gente possa ter muitos títulos e ser feliz"

Disputa no meio: "Vou dar meu melhor pelo Flamengo. Tem o Allan, o Erick. Todos têm que estar preparados para jogar. Que possamos dar nosso melhor e conquistar muitos títulos."

Pré-temporada: "Está sendo muito bom. Estrutura boa, na academia, no campo. Nunca tinha visto nada igual. É algo muito maneiro e bonito de se ver. Estou muito feliz. Espero que a temporada seja boa para a gente."

Gol na Arena da Baixada em 2024: "Foi um gol importante, momento que todo jogador sonha em ter, que é fazer seu primeiro gol como profissional. Foi um momento feliz para mim e para minha família. Importante para eu ter sequência no profissional."

O que mudou em um ano: "Minha família e eu estamos muito felizes com o que vem acontecendo. Com as oportunidades que recebi no ano passado, pude corresponder. Espero que esse ano eu continue aproveitando e podendo ajudar o Flamengo."

Supercopa: "A gente está focado no dia a dia. Estamos focados para o jogo do São Paulo, depois o Carioca e assim dia a dia. Não podemos pensar no amanhã sem viver o hoje."