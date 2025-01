Enzo Díaz revela ansiedade em jogar pelo São Paulo e projeta temporada de 2025

Com foco na disputa do FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, o elenco profissional do São Paulo se encontra hospedado no hotel Waldorf Astoria, em Orlando, e treina no complexo esportivo ESPN Wide World of Sports. Nova contratação do Tricolor para a próxima temporada, Enzo Díaz revelou ansiedade em atuar pelo clube paulista e projetou 2025.

"É a minha primeira experiência no futebol brasileiro. Viajei a São Paulo, fiz todos os exames, resolvi as questões contratuais e pude chegar aqui com meus companheiros. Foram dias pesados, que não passavam, pareciam eternos, mas agora estou desfrutando com todo o pessoal do clube, que me recebeu muito bem", declarou o lateral-esquerdo ao SPFC play.

"Quero agradecer aos torcedores do São Paulo pelo apoio. Em 2025, lutaremos juntos e faremos força para alcançarmos nossos objetivos", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O atleta argentino de 29 anos chega para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis, que deixaram o clube paulista no final do ano passado. Com a chegada do argentino, o São Paulo passa a contar com dois laterais esquerdos, sendo o outro o jovem Patryck.

Enzo Díaz defendia o River Plate desde 2023. Ao todo, entrou em campo pelo time argentino 77 vezes, das quais foi titular em 66. Neste período, ele anotou sete assistências e marcou um gol. Devido à contusão, não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no embate entre River e Instituto de Córdoba.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.