Depois de anos como coadjuvante, Corinthians tem chance de recuperar protagonismo no Paulista

O Corinthians tem a chance de recuperar o protagonismo no Campeonato Paulista em 2025, depois de temporadas atuando como coadjuvante. A equipe não vence um Estadual desde 2019, na época sob o comando de Fábio Carille.

Maior campeão da história do Paulistão, com 30 taças, o Corinthians teve campanha abaixo da críticas nas últimas duas edições. Em 2023, o Timão caiu nas quartas de final para o Ituano, em plena Neo Química Arena. As equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal, mas os visitantes levaram a melhor nas penalidades máximas, frustrando os planos dos comandados de Fernando Lázaro.

Em 2024, a campanha do Corinthians foi ainda pior. A equipe não avançou sequer para a fase de grupos do Estadual, tendo corrido risco de rebaixamento durante a competição. Em um ano marcado por fortes mudanças no elenco e por troca de comando técnico, o Paulista foi "sacrificado", com uma campanha de quatro vitórias, dois empates e seis derrotas.

Nos anos anteriores, o Corinthians alcançou as fases finais, mas esbarrou nos rivais. O Timão foi vice-campeão para o Palmeiras no Paulista de 2020, caiu para o mesmo Verdão nas semis de 2021 e foi eliminado pelo São Paulo na semifinal de 2022.

O clube entende que pode voltar a competir no Campeonato Paulista com a manutenção da base que terminou a última temporada com nove vitórias em sequência. A diretoria acredita que manteve os principais pilares da equipe e ainda pode realizar movimentações pontuais no mercado da bola.

O Corinthians está no grupo A do Campeonato Paulista de 2025, com Botafogo-SP, Mirassol e Inter de Limeira. O Alvinegro estreia pelo Estadual na próxima quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19h30 (de Brasília).

Veja as últimas campanhas do Corinthians no Campeonato Paulista:

2020 (vice-campeão)



Corinthians 0 x 0 Palmeiras



Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians

2021 (semifinal)



Corinthians 0 x 2 Palmeiras

2022 (semifinal)



São Paulo 2 x 1 Corinthians

2023 (quartas de final)



Corinthians 1 (6) x (7) 1 Ituano

2024 (fase de grupos)



3ª posição do grupo C