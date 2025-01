Coritiba anuncia a contratação de Everaldo, ex-Vitória e Corinthians

O elenco do Coritiba recebe mais uma opção para o ataque na temporada 2025. Na manhã desta terça-feira, a direção da equipe paranaense anunciou a contratação do experiente Everaldo, de 30 anos.

"Everaldo é mais um reforço do Verdão para a temporada. O atleta estava no Vitória-BA e chega para reforçar nosso ataque em 2025", confirmou o Coxa, através das redes sociais.

Com a camisa do Vitória no ano passado, Everaldo não teve grande destaque. Ele entrou em campo apenas 20 vezes, com 2 gols e 1 assistência.

O auge do atacante aconteceu nas passagens por dois gigantes do futebol brasileiro. Everaldo defendeu o Fluminense entre 2018 e 2019 e, na sequência, vestiu as cores do Corinthians sem grande destaque.