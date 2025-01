Corinthians divulga informações de ingressos para a estreia em casa na temporada; veja valores

O Corinthians divulgou nesta terça-feira as informações dos ingressos para a estreia na Neo Química Arena em 2025. O Timão joga em casa pela primeira vez no domingo, contra o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília).

As vendas ocorreram de forma escalonada. Os ingressos para não pagantes e PCDs já estão disponíveis no site do clube, enquanto a venda para os sócios-torcedores começa nesta quarta, a partir das 13h (de Brasília). O público geral pode adquirir as entradas na sexta, a partir das 15h.

Os valores dos ingressos variam de R$ 70,00 (Norte) a R$ 260,00 (Oeste Inferior Lateral). Os sócios-torcedores têm direito a descontos de 26% a 53%. na compra das entradas.

Em relação ao primeiro jogo do Corinthians em casa no ano passado, os valores dos ingressos aumentaram. Na última temporada, as entradas variaram de R$ 50,00 (Norte) a R$ 250,00 (Oeste Inferior Lateral) no jogo contra o Guarani.

Antes do compromisso na Neo Química Arena, o Timão visita o RB Bragantino pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece nesta quinta, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h30.

Veja os valores dos ingressos sem descontos