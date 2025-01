Corinthians: Coronado será titular na estreia do Paulistão, diz Samir

O meia Igor Coronado será titular do Corinthians na estreia do Paulistão 2025, na quinta-feira (16), às 19h30, contra o RB Bragantino, informou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

Coronado vai entrar no lugar de Rodrigo Garro, que tem uma lesão no joelho e passa por um momento emocional difícil.

O Coronado vai ser titular na quinta-feira no Corinthians. Ele será o substituto do Garro neste mês — neste mês, o Garro não joga no Corinthians, vai ficar para fevereiro.

O Coronado tem treinado normalmente, toca, recebe, finaliza, tem uma boa enfiada de bola, não tem muita intensidade, mas tem muita qualidade técnica. Esse é o Coronado que vai ser o substituto do Garro.

Samir Carvalho

Com Coronado garantido no time titular, o Corinthians vai definir a equipe que estreia contra o Bragantino até o treino de amanhã, explicou o colunista do UOL.

Ramón Díaz tem treinado dois times mistos e pode levar a campo uma equipe alternativa, com jogadores considerados titulares e reservas.

