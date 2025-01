Dia 13 da Copinha tem show de Haaland do Sertão, Santos fora e juiz confuso

A Copinha 2025 chegou ao seu 13° dia nesta terça-feira (14) e os jogos espalhados pelo estado de São Paulo contaram com fatos e lances curiosos.

Veja destaques

Haaland do Sertão matador. O atacante Dell, do Bahia, fez jus ao apelido "Haaland do Sertão" e marcou os dois gols da vitória de sua equipe sobre o Coritiba em Porto Feliz. Foi o quarto gol do jovem de apenas 16 anos nesta edição da Copinha.

Frieza de Lira. O Criciúma venceu o Mirassol por 2 a 0, mas só abriu o placar na casa dos 35 minutos da 2ª etapa — e com um toque gelado de Kauã Lira. O meia deu uma cavadinha no meio do gol ao bater pênalti e viu o goleiro Lacerda ficar muito longe de defender a cobrança.

Gol de quem? A Portuguesa abriu o placar sobre o Cruzeiro com um gol de autoria duvidosa. O lance começou quando Gustavo Sciencia lançou para a área e a bola passou por Lipek e Davi antes de ultrapassar a meta mineira. A dúvida ficou sobre o responsável por finalizar, já que houve leve desvio dos atletas da Portuguesa. A arbitragem, no entanto, cravou o gol para o próprio dono do cruzamento. O problema para a Lusa é que a Raposa virou e se classificou.

Tchau, Santos. Uma das equipes mais tradicionais da Copinha caiu ainda na terceira fase: o Santos. O Peixe abriu 2 a 0 sobre a Ferroviária, mas tomou o empate nos minutos finais do 2° tempo e, nas cobranças de pênalti, sucumbiu ao time de Araraquara e deu adeus à competição.

R9 on fire. A Copinha tem um novo artilheiro: Ryan Francisco. Após lindo passe de Matheus Alves, o camisa 9 do São Paulo balançou as redes pela única vez na vitória do Tricolor sobre o Juventude, em jogo realizado em Jaú. Foi o sexto gol do atacante no torneio, que ultrapassou Matheus Galdino e se isolou na artilharia.

Calma aí, juizão... Igor Henrique Evas Rovero, que comandou Botafogo x Ponte Preta, protagonizou uma confusão no 2° tempo da partida em Votuporanga. Ele chegou a expulsar Gustavo Teles pelo segundo amarelo, mas o meio-campista do time de Campinas não havia sido advertido até então. Com ajuda do 4° árbitro, o homem do apito revogou o vermelho — e acabou "desculpado" pelo atleta.

Assista aos destaques

o bahia tem simplesmente o melhor jogador da história do futebol na base, lidem com isso!



Dell, apenas gravem esse nome.



tem só 16 anos e tá botando a copinha no bolso, CRAQUE!



pic.twitter.com/c8qKmdtBdX -- marco (@mapitangueira) January 14, 2025

GOL DO TIGRE



Mirassol 0x1 Criciúma



? Lira (P)



16 avos de final (JOGO ÚNICO) - Copinha 2025

Sportv 2 pic.twitter.com/B40VVOeTnd -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 14, 2025

É A LUSA!

Davi (ou não) abriu o placar para a Portuguesa contra o Cruzeiro na Copinha Sicredi!#CopinhaSicredi pic.twitter.com/PlB59OZspP -- Copinha (@Copinha) January 14, 2025

Matheus Alves e Ryan proporcionaram o melhor gol da Copinha 2025. pic.twitter.com/XvqT9V9KS3 -- Incentivo São Paulo FC (@SPFC1935_x_) January 14, 2025

Confira os resultados