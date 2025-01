Contrato de Hugo Souza com o Corinthians tem duração mais longa do que a divulgada inicialmente; veja

O contrato de Hugo Souza com o Corinthians tem duração mais longa do que a divulgada inicialmente pelo clube. Ao anunciar a compra do jogador, no final da última temporada, o Timão informou que o goleiro assinaria um trato de quatro anos. O registro no site da FPF (Federação Paulista de Futebol), porém, diz que o vínculo do atleta é válido até final de 2029.

O Timão exerceu o pagamento ao Flamengo para adquirir Hugo em definitivo e, ao acertar os últimos ajustes com o estafe do goleiro, optou pelo contrato de cinco temporadas, ao invés do acordo anterior.

O Corinthians adquiriu Hugo no final de novembro de 2024, pagando ao Rubro-Negro 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) à vista. O clube contou com o suporte da patrocinadora Esportes da Sorte, junto com o banco Daycoval.

A diretoria do alvinegro ficou com 50% dos direitos econômicos do goleiro, enquanto o Flamengo manteve 40% e o próprio atleta garantiu 10%.

Como o contrato de Hugo já está registrado na FPF, o atleta está à disposição da comissão técnica para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira.

Na última temporada, Hugo Souza participou de 34 jogos pelo Corinthians, sendo um dos destaques da equipe. O goleiro foi fundamental na arrancada de nove vitórias seguidas do Timão na reta final do Campeonato Brasileiro.