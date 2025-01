Como paixão do filho e ligação de Zubeldía ajudaram a levar Oscar ao São Paulo

Oscar está de volta ao São Paulo. O meio-campista foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, em Orlando, nos EUA, onde o elenco realiza pré-temporada, e explicou por que decidiu retornar ao clube que o revelou.

A paixão do seu filho, Caio, pelo São Paulo teve grande influência em sua decisão. O garoto, torcedor do Tricolor, se acostumou a visitar o Morumbis com o pai nas férias e agora terá o privilégio de frequentar de forma mais assídua o estádio, fortalecendo ainda mais seus laços com o time do coração.

"Fui no Morumbi ano passado com meu filho. Ver esse calor da torcida... como é gostoso assistir um jogo no Morumbi. Meu filho ama muito ir ao Morumbi. Toda vez que a gente vinha de férias para o Brasil, tinha que levá-lo ao estádio. Ele foi um peso muito importante para essa volta, para eu realizar o sonho de novamente vestir essa camisa, como queria ter vestido no passado. Espero mostrar meu futebol aqui", disse Oscar, que vestirá a camisa 8 do São Paulo.

Outro fator que pesou no retorno do meia ao São Paulo foi a ligação recebida de Luis Zubeldía quando as conversas ainda estavam em estágio inicial. O treinador argentino fez questão de revelar os planos que tinha para Oscar, como entendia que ele poderia ser útil no sistema de jogo de sua equipe, passando, assim, segurança para que ele pudesse tomar a decisão.

"Zubeldía me ligou, a gente conversou. Ele mostrou tudo antes de eu acertar, o jeito que o São Paulo gosta de jogar, como eu poderia ajudar o time na temporada. Quando o treinador te passa essa confiança, você fica muito feliz. Estamos conversando bastante, estamos se ajustando, é bem começo ainda. Ele está me conhecendo, os jogadores também estão conhecendo o jeito que eu jogo. É importante treinar em dois períodos para nos adaptarmos o mais rápido possível", prosseguiu.

Em 2022, Oscar esteve muito próximo de voltar ao futebol brasileiro, mas para defender o Flamengo. Porém, com a proximidade do fechamento da janela de transferências, as partes não conseguiram concluir todos os trâmites burocráticos a tempo. Desta vez, o meia tinha outras propostas, mas a forma como a alta cúpula tricolor conduziu as conversas acabou o convencendo a retornar para o São Paulo.

"Tive outras oportunidades também, mas quando o São Paulo começou a falar comigo lá atrás, o presidente, o Zubeldía, o Rui [Costa, diretor executivo~]... sempre estive falando com a minha família, moramos há muito tempo fora do país, voltar para o Brasil era uma mudança grande para a gente, mas o São Paulo mostrou todo esse suporte desde o começo. Voltar para o clube que comecei é mais que um sonho que estou realizando", concluiu Oscar.