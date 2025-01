Com o calendário apertado, Ramón Díaz deve rodar o time do Corinthians no começo do Paulista? Opine!

14/01/2025 07h00 O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Ás vésperas do início do Estadual, uma dúvida que surge na Fiel Torcida é se o técnico Ramón Díaz deve rodar ou não o time no começo da competição. A ideia de poupar jogadores passa por entender que o calendário de janeiro é cruel, com praticamente um jogo a cada três dias. Ao mesmo tempo, o Paulista já mostrou inúmeras vezes que é o torneio estadual mais competitivo do primeiro semestre e não permite deslizes.