Com multa baixa, contrato de Memphis com Corinthians pode superar R$ 170 milhões

Contratado em setembro de 2024, o holandês Memphis Depay firmou um contrato com o Corinthians que conta com valores exorbitantes. Incluindo salário, direitos de imagem, luvas, bônus e "regalias", o acordo do atacante com o Timão pode superar os R$ 170 milhões. Além disso, caso algum clube do exterior sinalize o interesse em contratar o jogador, o clube paulista ficaria com apenas 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) da multa rescisória.

A reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso aos contratos firmados entre Corinthians e Memphis Depay, que chegou sob forte expectativa por conta de sua capacidade técnica e poder midiático.

O acordo entre as partes foi firmado de acordo com os moldes da temporada europeia. O vínculo do atacante com o Timão começou em setembro de 2024 e é válido até julho de 2026 (duas temporadas europeias).

Todo o valor que a diretoria de Augusto Melo garantiu ao atleta é líquido de impostos, ou seja, o Corinthians que terá que arcar com os valores brutos referentes aos seus vencimentos.

Por exemplo: o direito de imagem líquido de Memphis é de R$ 28.353.579, enquanto o bruto está fixado em 35.177.804,65. A diferença é custeada pelo Corinthians.

Apenas com os pagamentos fixos e líquidos (salário, direitos de imagem e luvas), Memphis Depay receberá R$ 81,9 milhões em sua passagem pela agremiação.

No acordo, ficou definido que o clube terá que pagar determinados valores ao atleta em caso de cumprimento de metas (número de jogos relacionados, participações em gols, presença na seleção do Brasileirão e títulos). Se Depay conquistar as bonificações, mas não for campeão, o contrato pode chegar a R$ 137 milhões.

Caso Memphis levante todas as taças possíveis com o Timão até o fim do vínculo, os valores podem superar os R$ 170 milhões. Como o contrato é válido até julho de 26, o jogador pode receber mais que o valor citado por ter participado de determinado título, mesmo que não até o final da campanha. Por exemplo, se o Corinthians conquistar o Campeonato Brasileiro em 2026 sem o atacante, Memphis receberá a quantia proporcional ao número de jogos que disputou. A imposição vale para todos os possíveis títulos.

Vale destacar que, caso o holandês decida romper o contrato antes do prazo estipulado, o Corinthians não terá que pagar por essas premiações. Contudo, se o clube decidir rescindir com o atacante, terá que arcar com a totalidade dos valores.

Em caso de propostas, o holandês tem direito a 50% da multa rescisória para clubes europeus, fixada no valor de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). Para times do Brasil, o jogador receberia 20% da multa, fixada em R$ 150 milhões. Ou seja, o atacante ficaria com R$ 30 milhões.

O contrato entre Corinthians e Memphis foi assinado quando o euro equivalia a R$ 6,17. O salário do atleta, fixado em R$ 28,3 milhões, é baseado na cotação das moedas na época e não será alterado com as variações, diferentemente de direitos de imagem, luvas, bônus e etc.

O atacante receberá R$ 25,2 milhões de luvas, que serão pagos em três parcelas anuais, e R$ 28,3 milhões de direitos de imagem. Os valores, porém, poderão ser reajustados de acordo com a cotação.

Para abater os valores, o Corinthians receberá R$ 57 milhões da patrocinada Esportes da Sorte. A empresa cederá ao clube R$ 1,5 milhão por mês. De luvas, o site de apostas esportivas assumirá R$ 21 milhões, ou seja, o Timão terá de arcar com a diferença, cerca de R$ 4 milhões.

Quanto o Corinthians gastará por mês?

O custo mensal de Memphis ao Corinthians oscila. Em um mês que o clube não terá que arcar com luvas e bônus, por exemplo, o custo será de aproximadamente R$ 2 milhões. O salário bruto por mês do atacante está fixado em R$ 1,67 milhões e os direitos de imagem em R$ 1,83 milhões, totalizando R$ 3,5 milhões. Com o aporte da Esportes da Sorte, o Timão terá que lidar com R$ 2 milhões.

Contudo, o valor mensal pode aumentar caso o clube pague pelas luvas e premiações em um determinado mês.

Extras

Além disso, também está previsto no contrato alguns extras. São eles: uma casa em condomínio fechado; um apartamento para o assessor de Depay; Segurança particular armada; dois carros blindados com um motorista particular para cada veículo; 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa; um cozinheiro particular; um camarote (skybox) na Neo Química Arena.

Os extras também são de total responsabilidade do Corinthians. O jogador pode solicitar essas "regalias" ao clube, que terá que arcar com todos os custos.

Situação com o Cori

O estatuto do Corinthians diz que transações com atletas que envolvem um valor superior a 40 mil salários mínimos precisam passar pelo Cori (Conselho de Orientação). A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o contrato de Memphis não foi repassado ao órgão fiscalizador.

Há um processo de destituição de Augusto Melo correndo paralelamente, este a pedido do Conselho de Orientação e motivado em dados técnicos e números apresentados no último relatório do Cori sobre as demonstrações financeiras do primeiro semestre da gestão, e que pode vir a ser votado no Conselho Deliberativo.

(Foto: Reprodução/TV Gazeta)

Veja as metas e os bônus no contrato de Memphis Depay:

Número de jogos (relacionado):

50% dos jogos - R$ 3,1 milhões



70% dos jogos - R$ 6,3 milhões

R$ 3.150.402 se for relacionado em 50% dos jogos



R$ 1.575.201 adicionais se chegar a 60% dos jogos



R$ 1.575.201 adicionais se chegar a 70% dos jogos.

Participações em gols (gol + assistência):

Mínimo: 15 gols - R$ 1,5 milhão



Máximo: 30 gols - R$ 6,3 milhões

R$ 1.575.201 se participar de 15 gols



R$ 1.575.201 adicionais se participar de 20 gols



R$ 1.575.201 adicionais se participar de 25 gols



R$ 1.575.201 adicionais se participar de 30 gols

* As metas são estipuladas por temporada europeia. Ou seja, é contabilizado o período de setembro de 2024 a julho de 2025, e agosto de 2025 a julho de 2026. Em caso de sucesso absoluto, Memphis pode atingir duas vezes a meta máxima de jogos como relacionado e duas vezes a de participação em gols, o que resultaria no valor de R$ 25,2 milhões.

Título: R$ 4.725.603



Seleção do BR: R$ 4.725.603