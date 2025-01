Ceará, Sport, Fortaleza, Vitória e Bahia conhecem seus grupos da Copa do Nordeste; veja

Sport, Fortaleza, Vitória, Bahia, Ceará e outros 11 times conheceram seus grupos da primeira fase da Copa do Nordeste. O sorteio aconteceu nesta terça-feira, em evento realizado no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.

Durante a cerimônia, os 16 clubes foram distribuídos em duas chaves, com oito equipes em cada uma.

O evento teve início com uma apresentação do cantor pernambucano Geraldo Azevedo, que comemorou 80 anos no último sábado. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esteve presente no sorteio, que também contou com a participação dos presidentes das Federações de Bahia (Ricardo Lima), Paraíba (Michelle Ramalho), Pernambuco (Evandro Carvalho), Ceará (Mauro Carmélio), Alagoas (Felipe Feijó), Maranhão (Antônio Américo), Rio Grande do Norte (José Vanildo), Sergipe (Milton Dantas), Espírito Santo (Gustavo Vieira) e Rio de Janeiro (Rubens Lopes), além dos dirigentes dos clubes envolvidos.

Dos 16 clubes presentes na fase de grupos, quatro deles conquistaram a vaga por meio da Eliminatória da Copa do Nordeste. São eles: CSA-AL, Moto Club-MA, Ferroviário-CE e Juazeirense-BA.

As equipes competem dentro de seus respectivos grupos, em turno único, com o objetivo de garantir vaga nas quartas de final. A fase eliminatória terá a seguinte configuração de confrontos: o 1º colocado do Grupo A enfrentará o 4º do Grupo B; o 2º do Grupo A jogará contra o 3º do Grupo B; o 1º do Grupo B enfrentará o 4º do Grupo A; o 2º do Grupo B jogará contra o 3º do Grupo A. As quartas de final e a semifinal serão disputadas em jogo único. Caso o placar termine empatado no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis, procedimento que também será adotado na final, caso haja empate no placar agregado das duas partidas decisivas.

Veja os grupos da 1ª fase da Copa do Nordeste:

Grupo A

Sport, Fortaleza, Vitória, CRB-AL, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB e Moto Club-MA

Grupo B

Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa-MA, CSA-AL, Náutico, Confiança-SE, América-RN e Juazeirense-BA