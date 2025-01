Canal UOL exibirá Guarani x Botafogo-SP no Paulistão; saiba como assistir

O Canal UOL e a homepage do UOL transmitirão Guarani x Botafogo-SP, jogo da 1ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes duelam, a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (15), no Brinco de Ouro, em Campinas.

O jogo terá narração de Marcelo do Ó e comentários de Milton Neves e Julio Gomes. O time campineiro está no Grupo B, enquanto o elenco de Ribeirão Preto faz parte do Grupo A.

O UOL Play, o streaming do UOL, trará 7 dos 8 jogos de cada rodada da competição.

Já o Canal UOL, na TV, e a homepage do UOL mostrarão um desses jogos a cada rodada.

Como assistir ao Canal UOL e como acessar o UOL Play

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país.

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui

Os jogos da primeira rodada do Paulistão

Quarta-feira (15/01)

18h30 - Novorizontino x Ponte Preta ( UOL Play )

) 18h30 - Velo Clube x EC Noroeste ( UOL Play )

) 19h30 - Guarani x Botafogo ( Canal UOL e homepage do UOL )

) 21h35 - Palmeiras x Portuguesa (UOL Play)

Quinta-feira (16/01)

18h30 - Água Santa x São Bernardo ( UOL Play )

) 19h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians (Max e TNT)

21h30 - Santos x Mirassol (UOL Play)

Segunda-feira (10/02)*

21h30 - São Paulo x Inter de Limeira (UOL Play)

* Jogo adiado