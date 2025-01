Bruno Lopes pede vaga em card no Brasil após estreia com vitória no UFC: "Meu sonho"

No último sábado (11), Bruno Lopes estreou no UFC com o pé direito. Em seu primeiro desafio dentro do octógono mais famoso do mundo, o brasileiro derrotou Magomed Gadzhiyasulov via decisão unânime no card 'Vegas 101', promovido no Apex. E, logo após sua primeira vitória na liga presidida por Dana White, 'Brunão', como é conhecido, já definiu uma nova meta para 2025: competir em um evento da organização sediado no Brasil.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Bruno destacou que pretende competir mais duas vezes nesta temporada e explicou que lutar em seu país em um show do UFC é um sonho pessoal. Até o momento, o Ultimate não oficializou nenhum card no Brasil em 2025. Há, porém, rumores que apontam que a alta cúpula da companhia programa um evento para maio, a ser sediado em Brasília (DF). Caso se concretize, o meio-pesado (93 kg) pretende participar como uma das atrações.

"Espero fazer mais duas lutas esse ano. E, se Deus quiser, uma (delas) no Brasil com uma torcida cheia gritando meu nome. Estou zerado, sem lesão nenhuma. Quero lutar daqui a uns três, quatro meses. Não sei a data do UFC que vai ter no Brasil, e se vai ter mesmo. Mas queria muito lutar no Brasil. Fazer uma entrada com a música lá, e a torcida gritando. Nossa, é um sonho isso. E eu vou buscar esse objetivo. Fazer mais duas lutas esse ano, e uma delas no UFC Brasil", projetou Brunão.

Zebra ou subestimado?

Em seu debute no Ultimate, Bruno tinha uma missão árdua pela frente. Afinal de contas, o brasileiro enfrentou o então invicto Magomed. E, até por conta disso, despontou como azarão nas principais casas de apostas. Depois de quebrar a banca, Lopes destacou que pode ter sido, inclusive, subestimado pelos fãs e imprensa especializada por conta do contexto de sua primeira aparição no UFC.

"Vitória na estreia. Esperei muito por esse momento. Estava bem calmo, tranquilo, consegui impor o ritmo que planejei, a estratégia, tudo dentro do planejado. Primeira vitória no maior palco do mundo. O recado que eu deixo é que não me subestimem (risos). A galera achou que ele, por estar invicto, 9-0, ser da Rússia, que o brasileiro não iria conseguir. Eu mostrei que estou pronto, que consigo subir degrau em degrau. Vamos para cima!", desabafou o brasileiro.

Aos 31 anos, Brunão chega como uma boa aposta entre os meio-pesados do UFC para o futuro. Revelado pelo 'Contender Series', o brasileiro detém um cartel no MMA profissional composto por 14 vitórias e apenas uma derrota. Seu único revés da carreira veio para o compatriota Brendson Ribeiro, que hoje também figura no plantel de atletas do Ultimate.