Reservas do Bota vencem a 1ª no dia da reapresentação do elenco principal

Os reservas do Botafogo venceram a Portuguesa-RJ por 2 a 0 nesta terça-feira (14), conquistando sua primeira vitória na Taça Guanabara deste ano, no dia da reapresentação do elenco principal.

Os gols do jogo foram marcados por Kauê e Kayke. Com o resultado, o Botafogo conquistou seus primeiros três pontos no torneio, indo à segunda colocação na competição. Já a Portuguesa se manteve com três pontuados, na quinta colocação.

A reapresentação do elenco principal aconteceu nesta terça-feira (14) após ameaças de falta por atrasos em pagamentos. A primeira equipe do Botafogo cobrou os pagamentos das premiações do Brasileirão e Libertadores, além de 13º, FGTS e férias.

O próximo jogo do Bota será no sábado (18), às 16h30, contra o Sampaio Corrêa. Já a Portuguesa-RJ joga no dia seguinte, domingo, quando recebe o Madureira às 17h (os dois horários de Brasília).

Como foi o jogo

O Botafogo jogou melhor na primeira etapa e evoluiu bastante em relação ao primeiro duelo do torneio. A equipe, composta quase inteira por jogadores jovens, foi efetiva e conseguiu abrir o placar sobre a Portuguesa-RJ e comandar o duelo nos 45 minutos iniciais. O Glorioso acabou errando alguns passes importantes, que poderiam ajudar a ampliar o placar.

Na segunda etapa, o Botafogo sofreu com a bola área da Portuguesa, mas conseguiu ampliar o placar e vencer o jogo. A equipe visitante tentou diversas vezes por cima, vencendo na bola área do elenco da casa mas sem conquistar o empate. Kayke ainda marcou o segundo do Glorioso e aumentou a vantagem contra a Portuguesa-RJ.

Gols e destaques

Kauê abriu o placar com 20 minutos! Matheus Nascimento pedalou e a bola sobrou nos pés do atacante, que finalizou forte e acertou o canto do goleiro Bruno, que não conseguiu defender.

Marcus Vinícius quase empatou o jogo. O lateral subiu muito e acertou em cheio a finalização de cabeça, mas a bola passou raspando na trave do goleiro Raul, e acabou não entrando.

A Portuguesa empatou, mas o bandeirinha deu impedimento! Lohan cabeceou sem pular e acertou um míssil no gol do Botafogo para igualar o placar, mas o atleta estava em posição irregular.

Bruno fez defesa milagrosa. O goleiro da Portuguesa conseguiu defender o cabeceio de Newton no susto, com o ombro, e evitou o gol que ampliaria a vantagem do Botafogo.

Kayke marcou, comemorou muito, mas o bandeirinha acusou impedimento! Após receber passe longo, o atacante finalizou por baixo das pernas do goleiro, mas esperou pela revisão do juiz.

O juiz, então, validou o gol do Botafogo! Aos 31, o atacante chutou sem chance para a defesa de Bruno e ampliou o placar para o Fogão.

Matheus Nascimento marcou, mas gol estava impedido! Em mais um impedimento, o atacante deixou o dele antes de ser substituído, mas o tento foi anulado corretamente.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 0 Portuguesa-RJ

Competição: 2ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Nilton Santos - Rio de Janeiro

Data e hora: 14 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Ana Vitória Trindade Ferreira

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva

Gols: Kauê, aos 20'/1ºT, Kayke, aos 31'/2ºT

Amarelos: Iran, Patrick de Paula, Yarlen, Lucyo, Kawan

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim e Rafael Lobato (Lucyo); Kauê (Kauê Leonardo), Patrick de Paula e Vitinho (Kauan Lindes); Yarlen, Carlos Alberto (Kayke) e Matheus Nascimento (Valentín Adamo). Técnico: Carlos Leiria

Portuguesa-RJ: Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran Sidny (Willian) e Marcus Vinícius; Wellington Cézar, Romarinho e Anderson Rosa (João Paulo); Joãozinho (Miguel Vinicius) e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza