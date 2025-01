Botafogo: elenco se apresenta após ameaça de falta por atraso em pagamentos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Os jogadores do elenco principal do Botafogo se apresentaram nesta terça-feira (14) para iniciar a pré-temporada. O retorno às atividades acontece após ameaças de falta por conta de atraso no pagamento. O problema se refere à premiação pelos títulos, além de parcelas do 13º salário, FGTS e férias.

O que aconteceu

Os jogadores se apresentaram no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro. O clube divulgou imagens de alguns integrantes do elenco com os novos uniformes de treino, com a marca da Vbet, patrocinadora máster recém-anunciada.

Vídeos mostram nomes como John, Barboza, Marlon Freitas e Igor Jesus no vestiário. Imagens também divulgaram Alex Telles, Danilo Barbosa, Vitinho, Matheus Martins e Mateo Ponte.

O retorno do grupo teve ausências. Segundo o Glorioso, "por motivos particulares pré-acordados com o clube, os atletas Savarino, Júnior Santos e Bastos se reapresentarão em data posterior". Júnior Santos, vale lembrar, tem proposta do Alético-MG.

Luiz Henrique também não esteve neste retorno. O jogador tem encaminhada a ida para o Lyon, da França, clube que também tem John Textor na gestão, e analisa outras propostas.

O grupo principal treina até dia 29/1 quando deve estrear no Carioca contra o Fluminense. No dia 2, o Botafogo enfrenta o Flamengo em Belém, na disputa do título da Supercopa do Brasil.

Os jogadores alvinegros ameaçaram não se apresentar. O clube indicou 17 de janeiro como prazo para o pagamento — os valores referentes aos títulos da Libertadores e Brasileiro foram recebido pelos Alvinegro em 27 de dezembro —, mas os atletas quiseram receber antes do retorno aos treinos.

NA BECA!



No dia da reapresentação, o elenco do Glorioso foi surpreendido com os novos uniformes de treino. Se liga na reação dos nossos escolhidos! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vxA4FhtyT7 -- Botafogo F.R. (@Botafogo) January 14, 2025

O Botafogo afirmou em nota que ex-jogadores estão promovendo "inverdades na mídia". O clube afirma que houve um pedido deles par aumento de 25% na premiação antes do fim da temporada.

É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos Trecho da nota divulgada no último dia 9

CAPITA NA ÁREA! ©?



Dia de Marlon Freitas matar a saudade dos companheiros e demais funcionários do Glorioso! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/dkOAxj3A5j -- Botafogo F.R. (@Botafogo) January 14, 2025

Os pagamentos dos salários na carteira estão em dia. Na segunda-feira, o colunista do UOL Bruno Andrade já havia revelado que há também atrasos do Botafogo para pagar luvas e comissões acordadas com os empresários de atletas.