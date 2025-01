Bahia bate o Coritiba com tranquilidade e avança às oitavas de final da Copinha

O Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã desta terça-feira, o Tricolor de Aço bateu o Coritiba por 2 a 0, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz-SP. Os dois gols do jogo foram marcados pelo atacante Dell.

Na segunda fase, o Bahia havia eliminado o Desportivo Brasil por 2 a 1, enquanto o Coxa despachou o Capivariano nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Agora, o Bahia enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Portuguesa. O jogo entre as equipes acontece ainda nesta terça-feira, às 17h (de Brasília). Por sua vez, o Coritiba deu adeus à competição.

O gol do jogo

O Bahia marcou aos 17 minutos do segundo tempo. João Farias tocou bem em profundidade o camisa 19 Dell abriu o placar, finalizando forte no canto esquerdo, na saída do goleiro.

Aos 38, o Tricolor de Aço ampliou o marcador. Após um chute mal feito por João Farias, a bola sobrou novamente para Dell, que fez seu segundo gol no jogo e garantiu a classificação ao Bahia.