Athletico-PR anuncia contratação do centroavante Alan Kardec

Na tarde desta terça-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação do centroavante Alan Kardec, que estava livre no mercado após passagem sem brilho pelo Atlético-MG. Aos 36 anos, ele assinou vínculo com o clube rubro-negro até o final desta temporada, marcada pela disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A escolha pelo Athletico foi bem fácil de se fazer, pela história do clube, sua grandeza e pela estrutura. Foi pensando em ter um lugar de excelência para poder trabalhar. Quero estar pronto o mais rápido possível", afirmou o atleta com passagens por clubes como Vasco, Inter, Santos, São Paulo e Palmeiras, além dos chineses Chongqing Dangdai e Shenzhen FC.

"Essa experiência pode ajudar, sem dúvida nenhuma. Quando falamos de um ano de retomada, temos que falar que temos uma grande equipe que não está no lugar onde merece. Temos que saber onde estamos, o time que representamos, a história que ele tem. Sabemos que um clube dessa grandeza irá nos cobrar, mas irá devolver na mesma moeda", disse o atleta.

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro por Vasco (2009) e Palmeiras (2013), Alan Kardec citou a atmosfera encontrada no estádio do Athletico-PR como visitante, algo que espera, agora, viver na condição de mandante. O centroavante ainda manifestou o desejo de entrar em campo o quanto antes pelo novo clube.

"Todas as vezes que vim jogar aqui, encontrei uma dificuldade imensa. Uma torcida apaixonada, que está sempre enchendo o estádio e incentivando. Usar tudo isso a seu favor é muito importante e a expectativa é de uma estreia o mais rápido possível. Ser um dos mais experientes é uma responsabilidade, mas que eu estou preparado para assumir. Estou com a cabeça tranquila", declarou.