Atalanta e Juventus só empatam e perdem a chance de subir na tabela do Italiano

Na caça ao líder Napoli, Atalanta e Juventus se enfrentaram no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, nesta terça-feira, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Italiano, e não saíram do empate por 1 a 1.

O resultado impediu o time da casa de ultrapassar a Inter de Milão e assumir a vice-liderança da competição. O conjunto de Bérgamo chegou a 43 pontos, em terceiro, com dois jogos a mais que a concorrente, também com 43 pontos. Já a Juventus foi a 34 e permanece na quinta posição. O Napoli lidera com 47.

Com o apoio de sua torcida, a Atalanta começou melhor a partida e logo tomou o controle do jogo. Apesar de deter a posse da bola, a equipe da casa pouco ameaçou a meta do goleiro Di Gregorio. Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Juventus encaixou seu primeiro bom ataque somente aos 33 minutos, em chute de McKennie defendido por Carnesecchi. Aos 44, Nicolás González perdeu a chance de abrir o placar para o time de Turim, mandando para fora um chute da marca do pênalti.

A Juventus voltou com outra postura para a etapa final. Logo nos primeiros minutos, Yildiz exigiu boa defesa de Carnesecchi, enquanto Kalulu aproveitou o cruzamento e cabeceou a bola na trave. Aos 9 minutos, após muita insistência, McKennie cruzou para Kalulu chutar no canto esquerdo e abrir o placar para os visitantes.

Em vantagem, a Juventus reduziu o ritmo e a Atalanta voltou a pressionar no campo ofensivo, mas sem conseguir se aproximar da área. Aos 33 minutos, quando a partida parecia sob controle, os visitantes foram castigados. Matteo Ruggeri lançou a bola na área, Bellanova escorou para o meio e Retegui, de cabeça, superou Di Gregorio para igualar o placar e dar números finais ao jogo.

VITÓRIA NO SUFOCO

Também nesta terça-feira, o Milan se recuperou do empate em casa com o ameaçado Cagliari ao derrotar o Como, de virada, por 2 a 1, no estádio Giuseppe Sinigaglia. O francês Theo Hernández e o português Rafael Leão anotaram os gols dos visitantes, que tinham saído em desvantagem após o tento de Assane Diao.

Essa foi a primeira vitória da equipe de Milão no Campeonato Italiano sob o comando do técnico português Sérgio Conceição. Com o resultado na partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Italiano, o conjunto rubro-negro chegou a 31 pontos, na sétima posição, enquanto o Como permanece com 19, em 16º, próximo à zona de rebaixamento.

O Milan pouco produziu no primeiro tempo e, dependendo das jogadas isoladas de Rafael Leão, foi pressionado e ameaçado pelos anfitriões, que só não abriram o placar em decorrência das boas defesas de Maignan. Aos 15 minutos da etapa final, porém, o goleiro não conseguiu segurar a finalização de Diao, após rápido contragolpe.

O gol acordou o time visitante, que passou a controlar o jogo e virou o placar em cinco minutos. Aos 25, Theo Hernández, que havia falhado no tento adversário, encobriu o goleiro Butez após confusão na área. Aos 30, o brasileiro Emerson Royal roubou a bola na defesa e iniciou o contra-ataque que resultou no gol da virada de Rafael Leão, finalizando na saída do goleiro.