Após derrota na estreia, Botafogo bate Portuguesa-RJ e conquista primeiro triunfo no Carioca

Com time alternativo, o Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca e se recuperou da derrota para o Maricá, na estreia. Nesta terça-feira, o Fogão venceu a Portuguesa por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Neste começo de competição, o time carioca está utilizando um time jovem e com poucos nomes mais experientes, como Patrick de Paula. O grupo principal se apresentou para a temporada nesta terça-feira.

Contra a Portuguesa, Kauê, jovem de 20 anos e conhecido no profissional, aproveitou a oportunidade e foi um dos destaques do time. O meia fez o gol que abriu o caminho da vitória do Botafogo no Estádio Nilton Santos. Já Kayke, de 18 anos, entrou no segundo tempo e fechou o placar após belo passe de Newton, que teve uma boa atuação.

Com a vitória, o Botafogo agora tem três pontos e está na segunda colocação neste começo de segunda rodada do Carioca. Já a Portuguesa, que venceu o Bangu na estreia, se encontra na quinta colocação, também com três pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Sampaio Corrêa, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Lourivaldão. Já a Portuguesa recebe o Madureira, domingo, às 17h (de Brasília), no Luso-Brasileiro.

O técnico Carlos Leiria fez mudanças no Botafogo em relação à estreia (derrota para o Maricá por 2 a 1). Rafael Lobato e Yarlen ganharam chance no time titular.

A primeira chegada de mais perigo foi do Botafogo. Aos seis minutos, Vitinho chutou da entrada da área e Bruno defendeu. O Fogão abriu o placar aos 19 minutos. Matheus Nascimento recebeu na entrada da área, tentou passar pela marcação e a bola se ofereceu a Kauê, na meia-lua. Ele chutou com categoria no canto e fez 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o Botafogo ficou mais confortável em campo, sem sofrer defensivamente. Contudo, não conseguiu ter tanta contundência ofensiva e só voltou a assustar no fim. Aos 41, Vitinho foi lançado às costas da zaga e bateu. Bruno defendeu. Um minuto depois, Rafael Lobato cruzou da esquerda e Carlos Alberto desviou, mas de forma sutil, sem acertar o alvo.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com Kauan Lindes no lugar de Vitinho. A Portuguesa quase empatou aos três minutos. Após cruzamento, Marcus Vinícius ganhou pelo alto e cabeceou. A bola saiu rente à trave direita.

A Portuguesa chegou a balançar a rede aos oito minutos. Lohan, alteração do técnico Evaristo Piza, cabeceou após falta cobrada para a área e marcou. Entretanto, a arbitragem apontou impedimento e anulou o gol.

O Botafogo quase ampliou aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, Newton ganhou pelo alto e cabeceou, mas Bruno fez grande defesa. A Portuguesa voltou a assustar pelo alto. Aos 23, Ian Carlo desviou cobrança de falta e Raul defendeu.

O Fogão respondeu aos 29 minutos. Kayke, que entrou no lugar de Carlos Alberto, foi lançado e chutou na saída do goleiro. A arbitragem apontou impedimento. Entretanto, o VAR validou o gol: 2 a 0. Foi o primeiro dele como profissional.

Aos 38, após contra-ataque, Matheus Nascimento marcou. Entretanto, Kayke, que cruzou para o companheiro, estava impedido. Assim, o lance foi anulado. O Fogão se recuperou no Carioca e venceu a Portuguesa por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2X0 PORTUGUESA

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 14/01/2025, terça-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes



Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Ana Vitória Trindade Ferreira



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartão amarelo: Iran (Portuguesa) e Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Kayque, Yarlen, Lucyo e Kawan (Botafogo)



Cartão vermelho:



Gols:



Botafogo: Kauê, aos 19? do 1ºT, e Kayke, aos 29? do 2ºT

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim e Rafael Lobato (Lucyo); Kauê (Kauê Leonardo), Patrick de Paula e Vitinho Vaz (Kauan Lindes); Carlos Alberto (Kayke), Yarlen e Matheus Nascimento (Adamo). Técnico: Carlos Leiria.

PORTUGUESA: Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran (William) e Marcus Vinícius (Kaike); Wellington Cézar, Romarinho e Anderson Rosa (João Paulo); Joãozinho (Miguel Vinicius) e Hélio Paraíba (Lohan). Técnico: Evaristo Piza.