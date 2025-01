Após abrir dois gols, City vacila e cede empate ao Brentford nos acréscimos pelo Inglês

O Manchester City voltou a vacilar no Campeonato Inglês na tarde desta terça-feira. Jogando como visitante, o time comandado por Pep Guardiola chegou a abrir boa vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Brentford com um gol sofrido nos acréscimos.

Com o frustrante empate, o Manchester City contabiliza 35 pontos e figura apenas na sexta colocação da tabela. O Brentford, por sua vez, soma 28 pontos ganhos e detém o 10º lugar do Campeonato Inglês.

Pela 22ª rodada do torneio nacional, às 12 horas (de Brasília) deste sábado, o Brentford volta a campo para receber o poderoso Liverpool, atual primeiro colocado do campeonato. Já o Manchester City visita o Ipswich, integrante da zona de rebaixamento, às 13h30 de domingo.

Aos 21 minutos do segundo tempo, após belo cruzamento de Kevin De Bruyne, Phill Foden abriu o marcador com uma finalização de chapa, colocando a bola na bochecha da rede, do lado direito do goleiro.

Phill Foden marcou mais um aos 33 minutos da etapa complementar. Ele aproveitou rebote dado pelo goleiro Flekken e estufou a rede para ampliar a vantagem do Manchester City.

O Brentford iniciou sua reação na partida aos 33 minutos do segundo tempo. Wissa recebeu cruzamento de Roerslev dentro da pequena área, dominou e marcou.

Animado pelo primeiro gol, o time da casa partiu em busca do empate e anotou o segundo aos 46 minutos. Norgaard aproveitou o cruzamento de Lewis-Potter e cabeceou com categoria para definir o placar.