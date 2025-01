Thiago Wild cai diante de húngaro em jogão de quase 4h no Australian Open

Os minutos iniciais da estreia de Thiago Wild no Australian Open foram animadores. O paranaense, atual #1 do Brasil e #76 do mundo, teve dois break points no primeiro game do duelo contra o húngaro Fabian Marozsan (#57). Não dava para imaginar que os dois duelariam por 3h56min, e Wild só teria mais duas chances de quebra. O europeu sacou bem, pressionou o brasileiro a partida inteira e acabou saindo com uma vitória suada em cinco sets: 6/3, 6/7(5), 7/5, 5/7 e 7/5.

Foi a segunda vez que Wild e Marozsan se encontraram no circuito mundial, e foi a segunda vitória do húngaro. Ano passado, em Indian Wells, ele fez 6/2 e 6/2 com facilidade. Na próxima rodada, Marozsan vai enfrentar o americano Frances Tiafoe (#17), que também avançou em cinco sets. Ele bateu o francês Arthur Rinderknech (#60) por 7/6(2), 6/3, 4/6, 6/7(4) e 6/3.

Para Wild, o revés significa sua quarta derrota em quatro jogos no Australian Open. O paranaense perdeu na primeira rodada do qualifying em 2020 e 2022 e na primeira fase da chave principal em 2024 e 2025.

Os momentos-chave

O primeiro set teve três momentos importantes. Marozsan teve seu saque pressionado no primeiro e no quinto games, mas salvou dois break points e manteve o jogo igualado. Wild vinha bem, mas cometeu seguidos erros não forçados no oitavo game, perdeu o serviço e viu o rival fazer 6/3 logo em seguida.

A segunda parcial vinha sendo bem parecida com a primeira até o oitavo game, quando Marozsan sacava em 4/3. Foi aí que Wild devolveu a quebra, igualou o placar e viu a torcida brasileira, que compareceu em bom número na Quadra 8, começar a fazer barulho. No tie-break, uma boa devolução de Wild fez Marozsan cometer um erro e deixar o placar em 6/4. Dois pontos depois, um bom saque no meio fechou o set em 7/6(5) e igualou o jogo em 1 set a 1.

O terceiro set foi sem quebras até o 12º game, quando Wild se viu sacando em 0/30. O brasileiro se salvou com ótimos saques seguidos, mão não conseguiu converter nenhum dos quatro game points que teve. Até que Marozsan encaixou boas devoluções, conseguiu a quebra e fez 7/5.

Não foi muito diferente no quarto set. Com Marozsan sacando bem e pouco pressionado, restava a Wild confirmar seus serviços e lutar no tie-break. No décimo game, a derrota esteve perto, com 0/30 no placar depois que o húngaro encaixou duas devoluções vencedoras. O brasileiro, porém, reagiu, salvou seu saque e saiu do buraco na sequência. No 11º game, fez um winner de devolução, viu Marozsan errar uma curtinha e conseguiu um raro break point. Foi ao ataque, matou o ponto com um voleio cruzado e abriu 6/5. Pouco depois, fez 7/5 e mandou o jogo para o quinto set.

A parcial decisiva foi mais do mesmo. Muitos pontos curtos, Marozsan sacando bem, e Wild nas cordas. O brasileiro salvou seis set points no quarto game, mais um no sexto e, no 12º, encarou dois match points. Salvou o primeiro indo à rede com coragem, mas errou uma esquerda em seguida e acabou eliminado: 7/5.

