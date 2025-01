'Vou matar seu bebê'. Grávida, mulher de Harvetz revela ameaça de torcedor

A mulher de Havertz, do Arsenal, denunciou através das redes sociais uma grave ameaça feita por um torcedor dos Gunners após a eliminação do time na Copa da Inglaterra.

O que aconteceu

Sophia, que está grávida, publicou nos stories as ameaças de morte que recebeu de um aficionado neste domingo (12), logo após a derrota do Arsenal para o Manchester United nos pênaltis -após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Espero que tenha um aborto

Eu vou na sua casa matar o seu bebê, não estou brincando, apenas espere

Havertz não teve boa atuação diante dos Red Devils e, de quebra, foi o único do Arsenal a errar uma cobrança na decisão por pênaltis. O jogo era válido pela terceira rodada da competição.

Além de compartilhar os prints, Sophia escreveu uma mensagem em que se diz chocada e pede mais respeito.

Alguém pensar que é correto enviar estas mensagens é chocante para mim. Espero que tenham vergonha; nem sei o que dizer, mas por favor sejam mais respeitadores. Somos melhores do que isto

Eliminado da Copa da Inglaterra, o Arsenal é o vice-líder da Premier League, está na semifinal da Copa da Liga Inglesa e é o terceiro colocado da Champions League. Os Gunners voltam a campo na quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), em jogo contra o Tottenham, no Emirates, pela 21ª rodada do Inglês.