Vitória anuncia a contratação do goleiro Gabriel até o fim de 2028

Nesta segunda-feira, o Vitória anunciou a contratação do goleiro Gabriel, que estava emprestado ao Juventude. O atleta de 32 anos, que pertencia ao Coritiba, assinou contrato até o fim de 2028.

Pelo time gaúcho, onde foi titular na Série A de 2024, disputou 48 partidas.

Na carreira, Gabriel atuou por um longo período no Campeonato Italiano. Por lá, defendeu Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce, até ser comprado pelo Coxa em 2022.

Além dos clubes, o goleiro soma passagens pela Seleção Brasileira de base, onde conquistou o Mundial sub-20 e o Sul-Americano, ambos no ano de 2011.

O Vitória já anunciou outros nove reforços para a temporada 2025. São eles: Wellington Rato, Claudinho, Thiaguinho, Bruno Xavier, Ronald, Zé Marcos, Hugo, Val Soares e Fabri.

Após o empate sem gols com o Barcelona-BA, pela estreia no Campeonato Baiano, o time retorna aos gramados nesta quarta-feira, diante da Juazeirense, pela segunda rodada da competição. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Morais.