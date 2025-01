Tyson Fury anuncia aposentadoria do boxe e intriga fãs com mensagem enigmática

Ao que tudo indica, a carreira de um dos maiores astros do boxe mundial chegou ao fim. Nesta segunda-feira (13), o ex-campeão mundial Tyson Fury anunciou sua aposentadoria da nobre arte, através de uma publicação em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Esta não é a primeira vez que 'The Gypsy King', como o pugilista inglês é conhecido, flerta com o fim de sua carreira. Em 2022, quando ainda detinha o título peso-pesado do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Fury chegou a anunciar sua aposentadoria, mas voltou atrás e deu continuidade ao seu reinado poucos meses depois. Agora, aos 36 anos e sem o status de campeão mundial, o astro pendura as luvas novamente.

"Olá pessoal, vou fazer isso curto e doce. Eu gostaria de anunciar minha aposentadoria do boxe. Tem sido o máximo. Eu amei cada minuto disso e vou encerrar com isso: Dick Turpin usava uma máscara. Deus abençoe todo mundo, vejo vocês no outro lado. Se levantem!", anunciou Fury.

Decifrando o enigma

Apesar da publicação feita pelo pugilista inglês confirmar o fim de sua carreira no boxe de forma direta, uma parte mais enigmática da mensagem deixou os fãs da nobre arte intrigados. Isso porque Fury não deixou exatamente claro o significado da frase "Dick Turpin usava máscara", fazendo com que uma série de especulações fossem levantadas pelas pessoas nas redes sociais.

A pessoa em questão citada pelo ex-campeão mundial foi um famoso assaltante inglês dos anos 1700. Por isso, alguns fãs surgiram com teorias envolvendo uma possível insatisfação do atleta em relação a um potencial roubo, citando os juízes laterais de sua última luta contra Oleksandr Usyk e os dirigentes responsáveis por promover os principais combates no boxe mundial como prováveis alvos da provocação feita por Fury.

Carreira de Tyson Fury

Caso se confirme sua aposentadoria, Tyson Fury deixa o boxe com um currículo invejável. Dono de um cartel de 34 vitórias - 24 delas por nocaute -, duas derrotas e um empate, o 'Gyspsy King' conquistou múltiplos títulos mundiais durante sua carreira profissional, iniciada em 2008.

Entre 2015 e 2016, por exemplo, o boxeador inglês ostentou os cinturões unificados da WBA (Associação Mundial de Boxe), IBF (Federação Internacional de Boxe), WBO (Organização Mundial de Boxe), IBO (Organização Internacional de Boxe) e da revista 'The Ring'. Depois de um hiato na carreira e de superar problemas pessoais, Fury voltou a se tornar campeão em 2020, com o título do Conselho Mundial de Boxe (WBC), o qual manteve até o ano passado, quando foi superado pelo ucraniano Oleksandr Usyk, no primeiro embate entre eles.

Usyk, por sinal, foi o último adversário do inglês na carreira. Na revanche, realizada em dezembro do ano passado, na Arábia Saudita, o ucraniano derrotou novamente Fury, mais uma vez na decisão dos juízes, e manteve seus cinturões mundiais pesos-pesados. Com isso, a mais recente vitória do agora aposentado boxeador já completa um ano e meio, contra o ex-campeão do UFC Francis Ngannou, em outubro de 2023.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Tyson Fury (@tysonfury)