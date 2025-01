Tyson Fury anuncia aposentadoria do boxe após derrotas para Usyk

Bicampeão mundial dos pesos-pesados, o boxeador britânico Tyson Fury anunciou sua aposentadoria do esporte nesta segunda-feira, aos 36 anos. A decisão, divulgada por meio das redes sociais, foi tomada menos de um mês após a sua segunda derrota contra o lutador ucraniano Oleksandr Usyk, ocorrida em dezembro de 2024. Em um vídeo breve, o pugilista disse que faria o anúncio de forma rápida e suave. "Gostaria de anunciar minha aposentadoria do boxe, foi incrível. Eu adorei cada minuto disso", disse.

Dono de um cartel de 34 vitórias, um empate e somente duas derrotas, Fury perdeu uma luta pela primeira vez em sua carreira em maio de 2024, quando enfrentou Usyk pelos títulos de peso-pesado IBF, WBA, WBC e WBO. A revanche entre os dois aconteceu em dezembro do mesmo ano, e o britânico foi derrotado novamente. O ucraniano mantém sua invencibilidade no boxe.

Fury chegou a reclamar da pontuação dada ao seu adversário no segundo combate, quando perdeu por unanimidade. O bicampeão afirmou que os árbitros laterais erraram em seu julgamento e disse ainda que venceu os dois confrontos contra Usyk. O lutador insinuou que a vitória do ucraniano foi um "presente de Natal" cedido pelos juízes.

Em seu vídeo contando sobre a aposentadoria, ele disse ainda que ia "terminar com isso" e que "Dick Turpin usou uma máscara", um ditado que faz referência a um ladrão inglês e comumente usado em acusações de roubo.

Não é a primeira vez que Fury anuncia que se afastará do esporte. Em 2022, após vencer Dillian Whyte pelo cinturão da WBC, o atleta também disse que se aposentaria. "No meu aniversário de 34 anos digo 'bon voyage'", escreveu à época. Pouco tempo depois, no entanto, voltou atrás e continuou a lutar.