Transmissão ao vivo de Palmeiras x Referência: veja onde assistir

Palmeiras e Referência se enfrentam hoje (13), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri (SP), em jogo válido pela segunda fase da Copinha.

Onde assistir ao vivo? O duelo será transmitido no sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras avançou como líder do Grupo 19, com sete pontos. Foram duas vitórias, contra Santa Cruz-RR e Náutico-AC, e um empate diante do Oeste nos três primeiros jogos.

O Alviverde foi o time que mais fez gols na fase de grupos do torneio ao lado do Operário. O Verdão chegou a vencer o Santa Cruz-RR por 9 a 0 e anotou 15 gols nos três primeiros jogos.

O Referência se classificou na segunda colocação do Grupo 20, com apenas três gols marcados. Com também duas vitórias e um empate, a equipe de Jaguaré, em São Paulo, ficou atrás do Sport por apenas quatro tentos no saldo de gols.

Palmeiras x Referência -- 2ª fase da Copa São Paulo