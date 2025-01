The Strongest, da Bolívia, anuncia Antônio Carlos Zago como novo técnico

O brasileiro Antonio Carlos Zago, ex-técnico da Bolívia, vai comandar o The Strongest na Copa Libertadores de 2025 e no campeonato local, anunciou o time boliviano neste domingo (12).

"O Club The Strongest dá as boas-vindas ao professor Antônio Carlos Zago, técnico com ampla experiência em clubes e com passagem pela Seleção Boliviana", indicou o clube em suas redes sociais.

"Vamos com tudo professor!", acrescentou a instituição, colocando no anúncio uma foto do treinador.

O técnico de 55 anos, que vai substituir o espanhol Ismael Rescalvo, já comandou o Bolívar, pelo qual conquistou o título justamente contra o The Strongest em 2022, e também comandou a seleção boliviana na Copa América de 2024.

'El tigre' The Strongest vai jogar a fase 2 da Copa Libertadores contra o Bahia.