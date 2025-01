Sem pressa! Mackenzie Dern prega paciência por disputa de título no UFC

Com a vitória por finalização sobre Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 101, no último sábado (11), Mackenzie Dern se colocou novamente na corrida por um 'title shot' no peso-palha (52 kg). Porém, mesmo com a grande atuação na revanche contra a compatriota, que lhe rendeu inclusive um bônus de performance, a lutadora brasileira mantém os pés no chão e prega paciência com seu futuro na organização.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, no sábado, Mackenzie deixou claro que não tem pressa para alcançar seu objetivo de ser campeã do UFC. Isso porque, na visão da faixa-preta de jiu-jitsu, o mais importante é se manter em constante evolução para que, quando tenha a oportunidade de lutar pelo cinturão, ela esteja preparada para não só conquistá-lo, mas também mantê-lo sob seu domínio por um longo tempo.

"Eu acho que sou muito dura comigo mesma. Estou sempre tentando melhorar. Mesmo quando eu tenho uma ótima performance, eu acho que fiz algumas coisas erradas. Acho que tem muitos jogos que bagunçam sua cabeça, então isso pode levar sua jornada e talvez fazê-la um pouco mais longa. Mas eu acho que, no fim, isso realmente te ajuda a evoluir para ser a melhor lutadora possível se você conseguir realmente olhar para trás e ter críticas construtivas sob si mesma. Minha ideia não é lutar pelo cinturão e depois perdê-lo rápido. Minha ideia é pegar o cinturão e quero ser uma campeã dominante. Não estou com pressa para chegar lá. Quero ter boas lutas e marcar uma posição", ponderou Dern.

No auge

Aos 31 anos de idade, ainda no auge de sua forma física e técnica, Mackenzie Dern, de fato, não parece necessitar de pressa para alcançar seu objetivo no Ultimate. Agora com o retrospecto recente de duas vitórias consecutivas e ocupando a sexta colocação no ranking peso-palha do UFC, a faixa-preta deve precisar de mais um ou dois triunfos antes de finalmente disputar o título da categoria, que atualmente está sob posse da chinesa Zhang Weili.