São Paulo x Juventude: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copinha

Nesta terça-feira, em confronto válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo enfrenta o Juventude, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela CazéTV.

No último domingo, pela segunda fase da Copinha, as Crias de Cotia golearam o América-RN por 4 a 0. Alves, Hugo, Lucas Ferreira e Ryan Francisco balançaram as redes para o Tricolor, que se encontra invicto na competição.

Até o momento, o São Paulo registra quatro vitórias em quatro partidas disputadas (Serra Branca, Picos, XV de Jaú e América-RN). De outro lado, para chegar a esta etapa do torneio, o Juventude foi líder do Grupo 12 e, na fase seguinte, superou o XV de Jaú por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco



Técnico: Allan Barcellos

América-RN: Luiz Turatto; João Karan, Clébio, Eduardo Lopes e Gabriel Borges; Gehring, Matheus Alemão e Guilherme Teixeira, Lucas Fernandes, Marlon Santos e Miguel



Técnico: Filipe Dias

Arbitragem

Caio Carvalho Pereira será o árbitro da partida, com os assistentes Bruno Silva de Jesus e Alexandre Nascimento da Silva.