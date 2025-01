Após cutucada de Leila, Casares exalta São Paulo nos EUA e cita Mundial

O presidente do São Paulo, Julio Casares, exaltou a pré-temporada do clube nos EUA horas depois de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, dizer que excursões do tipo são para "dirigente passear na Disney". O chefe do Tricolor deu entrevista em Orlando, palco de jogos da equipe na FC Series.

O São Paulo está nos EUA a convite, assim como foi convidado o Flamengo, o Atlético-MG e o Cruzeiro. Para nós, é um motivo de muita honra, porque tem sido muito positivo, economicamente, para ativar a marca dos patrocinadores. A estrutura é espetacular Julio Casrares

O que aconteceu

Casares não citou Leila, mas detalhou os benefícios da viagem para o Tricolor em aspectos que, inclusive, fogem das quatro linhas.

O dirigente do São Paulo ainda falou duas vezes sobre a importância dos títulos Mundiais do clube — o título ainda não foi conquistado pelo Palmeiras e é alvo de brincadeiras entre as torcidas.

Por fim, Casares elogiou a estrutura "de primeiro mundo" da FC Series. O clube está nos EUA fazendo a pré-temporada ao lado de outros brasileiros, como Atlético-MG, Cruzeiro e Flamengo.

O que Casares falou?

Foco. "Nós não temos o hábito de falar de outra instituição, então nós temos que focar no São Paulo. Para nós, economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, a nível de performance esportivo, tem sido muito positivo."

Mundiais. "O São Paulo, assim como o Flamengo, já foi campeão do mundo — o São Paulo três vezes. Isso causa uma grande repercussão para esses convites serem reiterados. O São Paulo hoje é um clube globalizado até em razão da sua história, assim como Flamengo, Atlético, Cruzeiro, mas principalmente o São Paulo por três títulos mundiais. Quando o São Paulo chega em qualquer ponto do mundo, os três títulos mundiais fazem reverberar bastante entre toda a opinião pública."

O que Leila havia dito?