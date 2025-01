São Paulo acerta parceria com o Stuttgart, da Alemanha, para Cotia

O São Paulo acertou uma parceria com o Stuttgart, da Alemanha, de cooperação nas categorias de base visando intercâmbio de jogadores.

O que aconteceu

O acordo é de intercâmbio de jogadores e troca de conhecimento entre os clubes. Ele inclui visitas dos atletas às instalações e eventuais trocas de atletas por períodos de treinamentos.

A parceria será celebrada em um amistoso na Alemanha. O time sub-18 do São Paulo está em solo alemão para o jogo e chegou a disputar um torneio tradicional no país a convite dos novos parceiros.

Um outro amistosos deve ocorrer, dessa vez em Cotia, quando o Stuttgart vir novamente para o Brasil no meio do ano. O clube deve passar mais alguns dias no Centro de Formação de Atletas (CFA) e participar de algum torneio interno.

As conversas se iniciaram em julho do ano passado, quando o Stuttgart esteve no Brasil. Os alemães passaram dez dias em Cotia para conhecer o trabalho e a partir daí abriram conversas pela parceria por intermédio de Cacau, ex-jogador brasileiro e dirigente do clube.

A parceria não envolve valores financeiros e de maneira alguma conflita com as conversas do São Paulo com o grego Evangelos Marinakis para a parceria entre o grupo dele e a base do Tricolor.