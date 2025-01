Santos regulariza quarteto no BID e pode contar com reforços na estreia do Paulista

Nesta segunda-feira, o Santos regularizou no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF os quatro primeiros reforços para 2025 já anunciados. Desta forma, eles já podem estrear com a camisa do Peixe.

Primeiro nome anunciado para a temporada, o zagueiro Zé Ivaldo chega por empréstimo do Cruzeiro. O contrato é válido até 31 de dezembro, com opção de compra ao final deste período.

Outro reforço para a zaga, Luisão foi contratado em definitivo. Ele estava no Novorizontino e assinou com o Peixe até 31 de dezembro de 2028.

O lateral direito Leo Godoy, por sua vez, chega à Vila Belmiro por empréstimo do Athletico-PR. O acordo é válido até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do ano.

Já o meia Thaciano, o último anunciado desta lista, assinou contrato até o fim de 2028.

Sob a nova direção de Pedro Caixinha e com os quatro reforços à disposição, o Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.