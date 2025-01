Santos anuncia a contratação do meia Thaciano, ex-Bahia; veja detalhes

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do meia Thaciano, que estava no Bahia. O jogador de 29 anos firmou vínculo com o time praiano até o final de 2028.

Thaciano, assim, inicia sua segunda passagem com a camisa do Peixe. O meia chegou a defender o Santos B, mas pouco aproveitado. Ele chegou a ser promovido ao profissional em 2017, mas não entrou em campo.

O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) nesta segunda e está à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia na temporada. O meia, inclusive, já vinha treinando com o elenco antes do anúncio.

Thaciano estava no Bahia. Na última temporada, foram 60 partidas, sendo 54 entre os titulares, 15 gols e cinco assistências.

O meia de 29 anos também soma passagens por Grêmio, Altay, da Turquia, e Boa Esporte. Entre 2016 e 2017, ele chegou a atuar pelo Santos B, mas pouco foi aproveitado.

Thaciano é o quarto reforço anunciado pelo Santos para a temporada de 2025. Além do meia, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo e o lateral direito Leo Godoy também foram oficializados pelo Peixe. Os atacantes Tiquinho Soares e Álvaro Barreal estão pertos de serem anunciados.

O Santos estreia em 2025 na quinta-feira, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).