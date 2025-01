Santos anuncia a contratação de lateral argentino, 3º reforço para 2025

Na manhã desta segunda-feira, o Santos anunciou a chegada do lateral-direito Leo Godoy, que disputou a última temporada pelo Athletico-PR. O jogador de 29 anos chega ao Peixe por empréstimo válido até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do ano.

"¡BIENVENIDO, LEO GODOY! O lateral-direito, que estava no Athletico-PR, assinou contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao final da temporada", anunciou o Santos em seu perfil oficial no X.

Leo Godoy é o terceiro reforço do Santos para esta temporada. Antes, o Peixe já havia anunciado os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, que já estão treinando com o grupo do técnico Pedro Caixinha.

Em 2023, Leo Godoy foi o lateral-direito com mais assistências em todo o continente sul-americano, com 11 passes para gol. Além disso, ele também balançou as redes quatro vezes e foi peça fundamental na conquista da Copa Argentina, pelo Estudiantes.

As boas atuações no futebol argentino chamaram a atenção do Athletico-PR, que o adquiriu em definitivo no início de 2024. No Furacão, o jogador atuou em 42 partidas, com um gol e quatro assistências.

Sob a nova direção de Pedro Caixinha, o Santos estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o Mirassol, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O alvinegro praiano está no Grupo B da competição, com Guarani, Portuguesa e RB Bragantino.