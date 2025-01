Rival do Palmeiras na Copinha joga no 'Embubonera' e forma para Série A

O Palmeiras encara na segunda fase da Copinha o novato Referência FC. Fundado em 2018, o clube-empresa conquistou a classificação em sua estreia no torneio com direito a campanha invicta nos duelos disputados no 'Embubonera', em Embu das Artes (SP).

Conheça o time

O Referência é um clube formador que mira se consolidar como uma das principais "fontes" de atletas do estado de São Paulo. A equipe surgiu há seis anos, virou SAF (Sociedade Anônima de Futebol) em 2023 e atualmente conta com oito categorias, todas de base: sub-10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20.

O clube-empresa já atuou com cerca de 800 atletas e revelou mais de 70 para times da Série A. Alguns jovens que passaram pelo Referência jogam nas categorias juvenis de Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Inter e Red Bull Bragantino, além de outras equipes da Série B, como Athletico-PR e Novorizontino.

O estreante na Copinha quase beliscou a classificação em primeiro na fase de grupos, mas não escapou de enfrentar o Palmeiras. A equipe de Embu das Artes venceu os dois primeiros jogos, conquistou a classificação antecipada e disputou a liderança do Grupo 20 contra o Sport na última rodada. No entanto, o empate fez gols com que o time pernambucano terminasse à frente no saldo de gols.

Elenco do Referência comemora classificação A 2ª fase da Copinha Imagem: Tiago Sousa/Referência FC

O Referência ficou invicto no Estádio Hermínio Espósito, apelidado carinhosamente de "Embuboneira", e tentará bater o gigante alviverde na Arena Barueri. O Palmeiras ainda não perdeu no local, onde disputou seus jogos e construiu o ataque mais letal do torneio, com 15 gols marcados, junto do Operário-PR.

O duelo tem início às 19h30 (de Brasília) desta segunda (13). A transmissão ao vivo será feita pelo Sportv, e o Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

A classificação inédita rendeu ao Referência os seus primeiros patrocínios. Agile Credit e Comgás acertaram para estampar o uniforme do time, que contava apenas com o apoio institucional da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial).