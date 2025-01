Recém-contratado, Enzo Díaz já participou de eliminação marcante do São Paulo na Libertadores

Anunciado no último sábado como novo reforço do São Paulo para a temporada 2025, o lateral-esquerdo Enzo Díaz traz em seu currículo um episódio marcante que envolve uma eliminação marcante do próprio Tricolor Paulista na Libertadores da América.

Em 2019, quando ainda defendia o Talleres, da Argentina, Díaz foi titular no confronto que culminou na eliminação do São Paulo na fase pré-Libertadores. Naquela ocasião, o clube argentino surpreendeu ao vencer o São Paulo por 2 a 0 no jogo de ida, que ocorreu na Argentina.

No embate da volta, o Talleres conseguiu segurar o empate sem gols no Morumbi e decretou a eliminação precoce do Tricolor na competição continental. Díaz teve atuação sólida nos dois confrontos e ajudou a equipe argentina a neutralizar as investidas do ataque são-paulino.

O atleta de 29 anos chega para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis, que deixaram o São Paulo no final do ano passado. Com a chegada do argentino, o Tricolor passa a contar com dois laterais esquerdos, ao lado do jovem Patryck.

Enzo Díaz defendia o River Plate desde 2023. Ao todo, ele entrou em campo pelo time argentino 77 vezes, sendo 66 como titular, em duas temporadas. Neste período, anotou sete assistências e marcou um gol.

O lateral vinha sendo titular da equipe, mas na reta final da última temporada sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Devido à contusão, Díaz não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.