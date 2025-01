Pinheiros perde para Bauru e segue na zona de rebaixamento da Superliga feminina

Nesta segunda-feira, pela 13ª rodada da Superliga feminina de vôlei, o Pinheiros recebeu o Bauru no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim e perdeu por 3 a 0, com parciais de 18/25, 22/25 e 28/30.

Com o resultado, o Pinheiros seguiu na zona de rebaixamento (11º), com oito pontos. Do outro lado, o Bauru emendou o quinto triunfo seguido e agora se encontra com 30 somados, em quarto.

O Pinheiros retorna às quadras na quarta-feira (22), contra o Osasco. A partida acontece às 21h (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Já o Bauru joga novamente na próxima quinta-feira. Desta vez o duelo será contra o SESC Flamengo, ás 18h, no Ginásio Panela de Pressão.

Ainda pela Superliga feminina de vôlei, o Minas duelou com o Mackenzie na Arena UniBH e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/20 e 25/23.

Com o resultado positivo, o Minas alcançou a terceira colocação, com 31 pontos, apenas um a menos em relação ao líder Praia Clube. Já o Mackenzie chegou em sua sexta derrota seguida e ficou estacionado em sétimo, com os mesmos 13 somados.