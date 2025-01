Palmeiras x Referência: horário e onde assistir ao jogo da Copinha

O Palmeiras recebe o Referência em Barueri nesta segunda-feira (13), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela segunda fase da Copinha.

O duelo será transmitido no SporTV e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

A equipe alviverde terminou a primeira fase com duas vitórias e um empate, líder do grupo 19. Ao lado do Operário, o Palmeiras foi o time com mais gols marcados na competição até o final da fase de grupos, com 15 anotados. No último jogo, empatou com o Oeste em 1 a 1.

O Referência foi o segundo colocado do grupo 20, com apenas três gols marcados. Com também duas vitórias e um empate, a equipe de Jaguaré, em São Paulo, ficou atrás do Sport por apenas quatro tentos no saldo de gols, apesar de ter conquistado a mesma pontuação.

Palmeiras x Referência - Segunda rodada da Copinha

Data e hora: 13 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri - São Paulo

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (streaming)