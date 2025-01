Palmeiras reforça trabalho ofensivo para ampliar invencibilidade em estreias no Paulistão

O Palmeiras inicia sua jornada no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, às 21h35, diante da Portuguesa, no Allianz Parque, disposto a alcançar a marca de três décadas sem sair derrotado na primeira rodada do Estadual.

Curiosamente, o último algoz na primeira rodada do Paulista foi justamente o conjunto rubro-verde, que, em 29 de janeiro de 1995, venceu por 2 a 1, no Canindé, com gols de Zinho e Paulinho McLaren, em duelo que teve Edmundo expulso ainda no primeiro tempo.

Desde então, o Palmeiras não perdeu mais na rodada inaugural, conquistando 16 vitórias e 12 empates em 28 edições - os grandes clubes de São Paulo não participaram da competição em 2002, optando pelo Torneio Rio-São Paulo. No período, ainda conquistou o Estadual em seis oportunidades e pode faturar o tetra consecutivo.

Para começar o campeonato com o pé direito, o elenco alviverde reforçou os trabalhos ofensivos na atividade desta segunda-feira, com atividades específicas para o setor. Os atletas também foram divididos em três grupos que realizaram treinos simultâneos de dinâmicas táticas coletivas.

O lateral-esquerdo Piquerez, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, realizou trabalhos à parte do grupo. Paulinho, contratado do Atlético-MG, Zé Rafael e Bruno Rodrigues também não estarão à disposição do técnico Abel Ferreira para a primeira partida oficial da temporada.

Assim a tendência é que o Palmeiras entre em campo com a base que encerrou o ano e que goleou o São Bernardo por 4 a 1 em jogo-treino realizado no sábado, com Estêvão no comando do ataque.